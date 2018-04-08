Trabzonspor, 3 futbolcu yüzünden FIFA'lık oldu

Trabzonspor, geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Hjun Jun Suk, bu sezon transfer ettiği Sosa ile devre arasında Boca Juniors'a gönderdiği Mas'a olan ödemelerini gerçekleştirmediği için FIFA'lık oldu.

SOSA VE MAS'IN TRANSFER TAKSİDİ ÖDENMEDİ

Sosa'nın 487 Bin 500 euroluk bonservis bedeli taksidinin ödenmemesinden dolayı Milan tarafından FIFA'ya verilen Trabzonspor, bu borcu iki taksit halinde ödeyebileceğini İtalyan temsilcisine iletti. Milan kulübü ise henüz bu teklife yanıt vermedi.

Aynı şekilde Emmanuel Mas'ın transfer edildiği San Lorenzo kulübüne de 1 Milyon euroluk transfer bedelini ödeyemeyen bordo-mavili kulüp bu transfer nedeniyle de FIFA'ya şikayet edildi. Arjantinli futbolcunun bonservisini iki taksit halinde ödemek istediğini bildiren Lorenzo'ya bildiren Trabzonspor'un talebi kulüp tarfından reddedildi. Bunun üzerine Karadeniz ekibi teklifini yenileyerek daha kısa vaadede peşin olarak ödemeyi taahhüt etti.

SUK DA FIFA'YA BAŞVURDU

Öte yandan Trabzonspor'un Porto’dan kiraladığı ancak beklenen verim alınmadığı için devre arasında başka takıma gönderdiği Hyun Jun Suk, Trabzonspor’dan 452 bin 250 euro fesih tazminatı olduğu iddiasıyla FIFA’ya başvurdu.

Ayrıca Trabzonspor'un Mas'ın 75 Bin euroluk yetiştirme bedelini de ödemediği için Bero transferinde olduğu gibi FIFA tarafından disiplin kuruluna sevkedileceği uyarısı yapıldı.