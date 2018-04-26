Trabzonspor 4 eksikle çalıştı

Trabzonspor yönetimi, kulübün içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşulların düzeltilmesi için bir seferberlik kampanyası başlattı.

Marcelo'nun B.Münih-Real Madrid mücadelesinin 59. dakikasında yaptığı top kontrolü, attığı nefis golün de önüne geçti.

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Fatih Terim'in kafasındaki derbi 11'i

Fatih Terim, pazar günü oynayacakları Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği 11'i belirledi. Serdar'ın yerine Maicon'u oynatacak olan Terim, Sinan'ı ise yine yedek soyunduracak.