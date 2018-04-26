Ensonhaber.com'a dön

Trabzonspor 4 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Yorum Yap

Trabzonspor 4 eksikle çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

4 FUTBOLCU KATILMADI

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Recep Kıvrak ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

Fabian Castillo ise takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM