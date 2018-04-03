Trabzonspor 5 eksikle çalıştı

1 Manchester United, Mohamed Salah'ı istiyor Manchester United, Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah için 230 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı.

2 Cengiz Ünder: Roma için M.City'yi reddettim Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, Manchester City'nin de kendisini istediğini ancak Roma'yı tercih ettiğini söyledi.

3 Emre Mor, Celta Vigo'da gözden düştü Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcumuz Emre Mor, İspanyol ekibinin teknik direktörü Unzue tarafından gözden çıkarıldı.

4 Kayseri Başkanı'nın tahmini tutmadı F.Bahçe, Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yendi. Akıllara maç öncesi Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in, "F.Bahçe'yi geçme ihtimalimiz, F.Bahçe'nin şampiyon olma ihtimalinden fazla" açıklaması geldi.

5 Valbuena sevinç karesinde yok Fenerbahçe'de bir türlü ilk 11'in as futbolcusu olamayan Valbuena, Kayserispor deplasmanından alınan 5-0'lık galibiyete rağmen, atılan gollere sevinmeyerek tepkisini ortaya koydu.

6 Galatasaray, güneş enerjisiyle para kazanacak Türk Telekom Stadı'nın çatısına solar paneller yerleştirecek olan Galatasaray, elektrik ihtiyacının yanı sıra enerji üretip, satacak.

7 Naci Ünüvar'dan Juventus ağlarına 2 gol Hollanda'da Ajax altypısında oynayan 2003 doğumlu Naci Ünüvar, Juventus U17'ye karşı oynanan final maçında 2 gol attı.

8 Sosa: Başarı için zaman gerekli Trabzonsporlu Jose Sosa, Türkiye'nin en iyi futbolcularına sahip olduklarını ancak başarı için biraz zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

9 Gökhan Töre, Göztepe maçıyla sahalara dönüyor Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 9 aydır futboldan uzak olan Gökhan Töre, Alanyaspor maçında kadroya alınmıştı. Töre, Göztepe maçında ise sahada olacak.