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Trabzonspor 5 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da tedavileri süren futbolcular antrenmana katılmadı.

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Trabzonspor 5 eksikle çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

5 FUTBOLCU KATILMADI

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavileri süren Esteban, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir, Uğur ve Durica katılmadı.

Bero, Burak ve Castillo ise takımdan ayrı yan sahada çalıştı. Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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