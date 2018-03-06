Trabzonspor 50. yılında da başarısız oldu

Trabzonspor'da şampiyonluk umutları bir sonraki sezona kaldı...

Son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yaşayan bordo-mavililer, tam 34 senedir mutlu sona ulaşamıyor.

Bu sene 50. yılını kutlayan Karadeniz Fırtınası, sezon başında başta Burak Yılmaz ve Jose Sosa olmak üzere birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katmış ve sezona iddialı bir giriş yapmıştı.

RIZA ÇALIMBAY DA ÇARE OLAMADI

Ancak haftalar ilerledikçe umulmadık puanlar kaybeden bordo-mavililer, Ersun Yanal'ı görevden alıp yerine Rıza Çalımbay'ı getirmişti.

Çalımbay'la yeniden ayağa kalkan Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında yeniden düşüşe geçti ve üst üste aldığı beraberliklerle zirveden bir hayli uzaklaştı.

TARAFTARLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Son olarak dün akşam Beşiktaş'a sahasında 2-0 yenilen bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın tam 14 puan gerisinde kalarak taraftarlarını bir kez daha üzdü.

Maç öncesi dua eden taraftarlar, alınan yenilginin ardından gözyaşlarını tutamadı.