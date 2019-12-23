Trabzonspor 6 maç sonra Konya'dan galip ayrıldı

Ozan Tufan, Leicester City ve Crystal Palace'ın scout ekiplerinin tribünden takip ettiği maçta ortaya koyduğu oyunla, herkesi kendisine hayran bıraktı.

Eski performansından çok uzak bir görüntü sergileyen Selçuk İnan, başka bir takımda oynamak istemediği için sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

Jarno Deuring, ACV Assen ile VVHoogeveen arasında oynanan maçta muazzam bir gole imza attı.

Galatasaray, Al-Ittihad ile sözleşmesini fesheden Manuel Da Costa ile anlaştı. Şimdilik beklemede olan Faslı savunmacı, devre arası imza atabilir.

Beşiktaş derbisini de boş geçmeyen Vedat Muriç, 8 sezon sonra ilk yarı itibarıyla 10 gole ulaşan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

İtalya'da Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Sevilla ya da Tottenham'a trasfer olacağı ifade ediliyor.

1 Gökhan Çıra'dan Terim'e: Sen mafya mısın Fatih Terim, Tuzlaspor maçı öncesi Gökhan Çıra'nın kim olduğunu sorduğunu ifade ederek, "Ameliyat olup 1 haftada iyileşmiş, merak ettim" dedi.

2 Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayın görüntüsü Tuzlaspor-Galatasaray maçında çıkan olayların görüntüleri yayınlandı. Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın Muslera'ya el hareketi yaptığı, bir Galatasaray çalışanın ise Gökhan'a kafa attığı görülüyor.

3 Cristiano Ronaldo'dan harika kafa golü İtalya Birinci Lig'inin 17. haftasında Sampdoria ile karşılaşan Juventus'ta Cristiano Ronaldo, yine sınırları zorlayan bir gole imza attı.

4 Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

5 İtalya'daki ırkçılık karşıtı afişler tepki topladı Irkçılık karşıtı kampanya başlattığını iddia eden İtalyanlar, hazırladıkları afişlerle skandal bir işe imza attı.

6 Selçuk İnan'dan jübile kararı Eski performansından çok uzak bir görüntü sergileyen Selçuk İnan, başka bir takımda oynamak istemediği için sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

7 Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uygur Türkleri konusunda açıklamalarda bulunan Mesut Özil'i desteklediğini belirtti.

8 Gökhan Çıra ile Muslera'nın fotoğrafı Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atladığı kupa maçının en çok konuşulan ismi Gökhan Çıra'nın, Muslera ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

9 Ozan'ın ceza sahası dışından attığı gol Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği zorlu derbide Ozan Tufan uzaklardan nefis bir gole imza attı.