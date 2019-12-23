Trabzonspor 6 maç sonra Konya'dan galip ayrıldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer karşılaşmayı 1-0 kazandı.
GALİBİYET GOLÜ SÖRLOTH'TAN
Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 38. dakikada Norveçli golcü Alexander Sörloth'tan geldi. Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, Süper Lig'de karşılaştığı 16 takımın 10'una gol attı ve bu sezon ligde 10 gol ve 3 asistlik bir performansa ulaştı.
Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, 21. ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
TRABZONSPOR 6 MAÇ SONRA KONYA'DA GALİBİYET ALDI
Trabzonspor, son olarak 2010-2011 sezonunda galibiyet çıkardığı Konyaspor deplasmanından böylece 6 maç sonra 3 puanla ayrıldı.
BORDO-MAVİLİLER 3'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ
Trabzonspor bu sonucun ardından sezonun 8. galibiyetini aldı ve 29 puanla 3. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Konyaspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.