Trabzonspor 6'da 6 peşinde

Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından son 7 haftada yenilmeyen ve toplamda 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo mavililer, yarın deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak.

Hedefini 3 puan olarak belirleyen Trabzonspor bu maçtan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı olan Uğur ile Kucka bu maçta forma giyemeyecek. İki oyucusundan yararlanamayacak olan Çalımbay, son oynanan Bursaspor maçına çıktığı ilk 11’de mecburi değişiklikler yapacak. Çalımbay’ın savunmada Uğur’un yerine sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara katılan Durica’ya, orta sahada ise Kucka’nın yerine Onazi’ye forma vermesi bekleniyor.

KARABÜKSPOR İLE 19’UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Karabükspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 19’uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor’un 10, Kardemir Karabükspor’un 4 galibiyeti bulunuyor. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

7 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da maç öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero ve Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ikinci yarının ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Bordo-mavili takımın Kardemir Karabükspor karşısına Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Tomas Hubocan, Jan Durica, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Dame N'Doye ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkması bekleniyor.