Trabzonspor, Aatıf Chahechouhe'nun peşinde

Bu sezon alt yapıdan birçok yetenekli genç çıkaran Trabzonspor, transferde tecrübeli isimlere yöneldi.
Genç futbolcuları deneyimli isimlerle harmanlamak isteyen bordo-mavili yönetim, Ç.Rizespor'la sözleşmesi sona eren Aatıf Chahechouhe'yu gündemine aldı.
GELMEK İSTİYOR
7 yıldır Türkiye'de bulunan ve kariyerini yine Süper Lig'de devam ettirmek isteyen 32 yaşındaki futbolcunun da bordo-mavili formayı giymek istediği öğrenildi.
Transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.
13 MAÇTA 3 GOL
Fenerbahçe'nin devre arasında Rize ekibine kiraladığı Faslı futbolcu, ligde oynadığı 13 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırmıştı.