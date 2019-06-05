1 Kathyrn Mayorga şikayetini geri çekti Cristiano Ronaldo'nun ABD'deki tecavüz davası, karşı tarafın şikayetini geri çekmesi üzerine düştü.

2 Comolli forvet arıyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Premier Lig'de golcü avına çıktı. Fransız futbol adamı, bonservisi elinde olan Salomon Rondon'ın menajeriyle görüşüyor.

3 Beşiktaş Hamsik'i transfer etmek istiyor Beşiktaş, bir süre önce Çin'e transfer olan Hamsik'in peşine düştü. Yılda 9 milyon euro maaş alan 31 yaşındaki futbolcu için sponsor aranıyor.

4 Trabzonspor, Aatıf Chahechouhe'nun peşinde Trabzonspor, bonservisi elinde olan Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

5 Beşiktaş'ta hedef Umut Meraş Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş, sol bek bölgesine Bursasporlu Umut Meraş'ı transfer etme kararı aldı.

6 Jimmy Durmaz: İki takım da muhteşem alternatifler Daha önce ülkemizde Gençlerbirliği forması giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

7 Galatasaray'da 3 futbolcuya teklif yağıyor Galatasaray'da sezonu 30 golle tamamlayan Diagne'ye Arap takımlarının yoğun ilgisi bulunuyor. Ayrıca Belhanda ve Nagatomo'ya da teklifler var.

8 Ersun Yanal: En kötü sezonumuzda bile pes etmedik Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Herkesin Fenerbahçe'nin düşmesini beklediği sezonu 6. bitirdiğimiz unutulmasın" dedi. Yanal yeni sezonda mutlu sona ulaşacaklarını da iddia etti.

9 Fenerbahçe'de bağış krizi Fenerbahçeli futbolcular, 10 bin adet forma satın alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklarını açıklamıştı. Ancak yabancı futbolcuların bağış konusunda sıkıntı çıkardığı öğrenildi.