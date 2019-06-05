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Trabzonspor, Aatıf Chahechouhe'nun peşinde

Trabzonspor, bonservisi elinde olan Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

| Haber Merkezi
Trabzonspor, Aatıf Chahechouhe'nun peşinde
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Bu sezon alt yapıdan birçok yetenekli genç çıkaran Trabzonspor, transferde tecrübeli isimlere yöneldi.

Genç futbolcuları deneyimli isimlerle harmanlamak isteyen bordo-mavili yönetim, Ç.Rizespor'la sözleşmesi sona eren Aatıf Chahechouhe'yu gündemine aldı.

GELMEK İSTİYOR

7 yıldır Türkiye'de bulunan ve kariyerini yine Süper Lig'de devam ettirmek isteyen 32 yaşındaki futbolcunun da bordo-mavili formayı giymek istediği öğrenildi.

Transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.

13 MAÇTA 3 GOL

Fenerbahçe'nin devre arasında Rize ekibine kiraladığı Faslı futbolcu, ligde oynadığı 13 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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