Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'la uzattı

Geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır'la sözleşme uzatan Trabzonspor, bir başka genç isim Abdülkadir Parmak'la da yeni kontrat yaptı.

Bordo-mavili ekip, anlaşmanın detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi tadil edilmiştir." denildi.

Abdülkadir Parmak'ın yeni sözleşmesinde alacağı yıllık ücretler şöyle:

2019-20: 2 milyon 600 bin TL

2020-21: 2 milyon 990 bin TL

2021-22: 3 milyon 438 bin 500 TL

2023-24: 4 milyon 547 bin TL