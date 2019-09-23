Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'la uzattı

Geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır'la sözleşme uzatan Trabzonspor, bir başka genç isim Abdülkadir Parmak'la da yeni kontrat yaptı.
Bordo-mavili ekip, anlaşmanın detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi tadil edilmiştir." denildi.
Abdülkadir Parmak'ın yeni sözleşmesinde alacağı yıllık ücretler şöyle:
2019-20: 2 milyon 600 bin TL
2020-21: 2 milyon 990 bin TL
2021-22: 3 milyon 438 bin 500 TL
2023-24: 4 milyon 547 bin TL