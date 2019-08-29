Trabzonspor-AEK maçı muhtemel 11'leri

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Atina'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür Nwakaeme Ekuban Sörloth
AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simoes, Krsticic, Geraldes, Livaja, Mantalos, Oliveira.