Trabzonspor AEK'ya yenilse de gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Yunanistan ekibi AEK'yı ağırladı. İlk maçı 3-1 kazanan Trabzonspor, sahasında 2-0 mağlup olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

ABDÜLKADİR SAKATLANDI

AEK'nın gollerini 24. dakikada Marko Livaja ve 29. dakikada (penaltı) Petros Mantalos kaydetti. AEK'da Helder Lopes, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, AEK maçında sakatlandı ve 44. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Trabzonspor, AEK engelini geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in ardından gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

İLK MAÇA GÖRE KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında AEK'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kadroda 3 oyuncu değişikliğine gitti.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, ligde Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan stoper oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Hosseini ile forvette Sörloth'u, Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi dinlendirdi. Stoperde Ivanildo ve Campi forma giyerken Sörloth'un yerine de Obi Mikel 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, ligde Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan stoper oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Hosseini ile forvette Sörloth'u, Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi dinlendirdi. Stoperde Ivanildo ve Campi forma giyerken Sörloth'un yerine de Obi Mikel 11'de görev yaptı.

KÖTÜ BAŞLADI AMA İYİ BİTTİ

İkinci yarıya daha iyi başlayan Trabzonspor, AEK'nın ataklarına sona verdi. Daha çok topla oynamaya başlayan Trabzonspor, ikinci yarıda AEK kalesine etkili gitmeye başladı. Ancak bordo-mavililer, AEK'nın umutlarını sonlandıracak golü bir türlü bulamadı.

Trabzonspor, turu kaybetmemek adına ikinci yarıda savunmada hata yapmadı. AEK zaman zaman çok adamla gelmesine rağmen, bordo-mavili kalede üçüncü golü bulamadı. İlk maçta avantajı kapan Trabzonspor, ikinci maçta hatalar yapmasına rağmen turu geçmeyi başardı ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı.