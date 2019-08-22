1 Trabzonspor AEK'yı 3 golle geçti UEFA Avrupa Ligi Play Off turunun ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Yunanistan ekibi AEK'yı 3-1 mağlup etti.

2 Eskişehirspor'un kulüp eşyaları haczedildi Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor yine haciz şokuna uğradı.

3 N'Koudou: Delici bir oyuncuyum Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, daha önce nasıl bir oyuncu olduğunu anlatmıştı. Fransız futbolcu, "Delici bir oyuncuyum. Herkes ne kadar hızlı olduğumu bilir" demişti.

4 Zanka: Hedef 29'uncu şampiyonluk Türkiye'de son dönemde yaşanan şampiyonluk sayıları konusundaki tartışma, Fenerbahçeli futbolcuların da kafasını karıştırmış durumda.

5 Ahmet Bulut: Falcao'da sorun yok Falcao transferi hakkında konuşan menajer Ahmet Bulut, "Monaco yönetimi yerini doldurduklarına inandıkları an golcü futbolcuyu bırakacak" dedi.

6 Orhan Ak istifa etti Beşiktaşlı taraftarların takımda görmek istemediği yardımcı antrenör Orhan Ak, görevinden istifa etti.

7 Ronaldo: Messi beni daha iyi bir futbolcu yapıyor Cristiano Ronaldo, Messi ile rekabet etmesinin kendisine fayda sağladığını söyledi. Portekizli yıldız ayrıca tecavüz suçlamaları hakkında da konuştu.

8 Real Madrid'in Neymar teklifi Real Madrid ile Barcelona'nın Neymar savaşı devam ediyor. Fransız basınına göre Madrid'in son teklifi 100 milyon euro artı 3 futbolcu şeklinde.

9 Beklentileri karşılayamayan futbolcular Bir dönem 3 büyüklerde forma giyen ve yıldız olması beklenen futbolcular uzun yıllardır kariyerlerini alt liglerde sürdürüyor.