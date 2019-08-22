Trabzonspor AEK'yı 3 golle geçti

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Yunanistan ekibi AEK ile deplasmanda karşılaştı.
Karşılaşmada geriye düşen Trabzonspor, mücadeleyi 3-1 kazandı ve rövanş öncesinde avantajlı bir skor aldı.
Ayrıca bordo-mavililer, Avrupa arenalarında 50. galibiyetini elde etti.
İLK GOL YUNAN EKİBİNDEN
AEK'nın golünü 4. dakikada Marko Livaja kaydetti. Trabzonspor'un golleri 28, 44 ve 70. dakikada Caleb Ekuban'dan geldi. Jose Sosa, 24. dakikada penaltıda direğe takıldı.
Bordo-mavililerin Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez hat-trick yaparken, Avrupa sahnesinde 3 maçta, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Yunanistan'da avantajlı bir skor alan Trabzonspor, 29 Ağustos Perşembe günü AEK'yi Trabzon'da ağırlayacak.