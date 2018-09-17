Trabzonspor, Alanya'dan çıkamadı

Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli İslam Slimani'nin Galatasaray'da olsa çok gol atacağını ifade etti.

Real Madrid'in Gallerli yıldızı Gareth Bale, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından daha iyi bir takım olduklarını belirtti.

Bale: Ronaldo'suz daha iyi bir takımız

Süper Lig'de hakemlerimizin verdiği kararlar eleştirilirken, gelecek sezon VAR'a geçemeyi planlayan Premier Lig'de 5 maçta VAR sistemi test amaçlı kullanıldı ve sadece 1 karara etki etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hakkında kendisine sorulan soruya "Neden olmasın" diyerek cevap verdi.

Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

1 Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası Lokomotiv Moskova maçıyla başlıyor. Maçın yayıncısı henüz belli değilken, beIN Sports'un yayın haklarını almak için sıkı pazarlık yaptığı ifade edildi.

2 Beşiktaş, Negredo'nun sözleşmesini feshetti Geçtiğimiz sezonun başında 35 gol atacağını iddia eden Negredo, beklentileri karşılayamayınca takımdan gönderildi.

3 Mehmer Demirkol: Terim, Slimani'yi çok ister Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli İslam Slimani'nin Galatasaray'da olsa çok gol atacağını ifade etti.

4 Rıdvan Dilmen'in derbi yorumu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde saha ve seyirci avantajından dolayı sarı-lacivertli ekibin bir adım önde olduğunu ifade etti.

5 G.Saray yeni Devler Ligi formasını tanıttı Galatasaray Kulübü, İstanbul’un ve Boğaz’ın izlerini taşıyan yeni formasını taraftarlarının beğenisine sundu.

6 Belhanda pazarlığı devam ediyor G.Saray'da Emre Akbaba transferinin ardından iyice gözden düşen Younes Belhanda, futbol kariyerini Al Ahli takımında sürdürmeyi planlıyor.

7 Benzia: Zamanla daha iyi olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia, Atiker Konyaspor maçında oynadığı oyunla beğeni topladı.

8 Zeki Çelik yine haftanın 11'ine seçildi Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, 3. haftadan sonra 5. haftada yapılan karmada da yer alarak yükselişini sürdürdü.

9 Galatasaray'ın rakiplerinin son durumu Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, liglerinde son derece formsuz bir dönemden geçiyor.