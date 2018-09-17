Trabzonspor, Alanya'dan çıkamadı

Spor Toto Süper Lig 5. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Son lig maçında Galatasaray'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden bordo-mavili takım, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
ALANYA MAÇA GOLLE BAŞLADI
Alanya'daki karşılaşmaya ev sahibi takım tam anlamıyla golle başladı. Dakikalar 4'ü gösterirken sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Lucas Villafanez'in güzel ortasında Merih Demiral penaltı noktasının önünden yaptığı kafa vuruşuyla topu kaleci Onur Kıvrak'ın bakışları arasında ağlarla buluşturdu.
Gol sonrası dirençli bir görünüm sergileyen Mesut Bakkal'ın öğrencileri rakibine açık vermedi ve devre tek golle sona erdi.
TRABZONSPOR TÜM KOZLARINI OYNADI OLMADI
İkinci 45 dakikada Trabzonspor hiç değilse 1 puan alabilmek adına tüm kozlarını ortaya koydu.
Ancak Alanyaspor rakibine skora ortak olma şansı tanımadı. Son düdükle birlikte Aytemiz Alanyaspor konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor üst üste 2. galibiyetini elde ederken, bordo-mavililer 3 haftanın ardından kaybetti