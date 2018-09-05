Trabzonspor, Alanyaspor hazırlıklarına 15 eksikle başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük izinin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda, bordo-mavililer 15 oyuncusundan yoksun çalıştı.

Antrenmana, ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Ogenyi Onazi, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak, Juraj Kucka ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra, hasta olan Onur Kıvrak, Olcay Şahan ile izin alan Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme katılmadı.

Tedavileri süren Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi salonda çalışırken, Burak Yılmaz ile Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı yan sahada koşu yaptı. Bordo-mavili futbolcular, koşunun ardından ayak tenisi oynadılar.