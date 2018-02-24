Trabzonspor Alanya'dan galip ayrıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un konuğuydu.
6 HAFTA SONRA İLK GALİBİYET
Bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.Bordo mavili ekip bu sonuçla beraber 6 hafta sonra kazanmış oldu.
BURAK BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK
Trabzonspor 36 puana yükselirken, Akdeniz temsilcisi 21 puanda kaldı. Burak Yılmaz, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
8. dakikada Uğur Demirok’un büyük hatasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu. 1-0
13. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
16. dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe atışında Douglas’ın kafa vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.
45+2. dakikada ceza sahasına sokulan Abdulkadir’in pasında Kucka’nın uzaktan şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.
65. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas noktası üzerinde N’Doye kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top kalecide kaldı.
68. dakikada ceza sahası sol çaprazından Yusuf’un ortasında defansın uzaklaştırmak istediği topa Burak Yılmaz vurdu. Kaleciden önce N’Doye kafayla yeniden Burak Yılmaz’a indirdi. Bu oyuncu topu ağlara yolladı. 1-1
71. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan kullandığı köşe atışında defanstan dönen topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre’nin sert şutunda kaleci Onur topu iki hamlede kontrol etti.
75. dakikada Pereira’nın sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada ceza yayının hemen gerisinden N’Doye’un sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.
77. dakikada sol kanattan N’Doye’un pasında topla buluşan Abdülkadir’in ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
82. dakikada Emre Akbaba’nın ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda kaleci Onur topu güçlükle kontrol etti.