Trabzonspor Alanya'dan galip ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın kendilerine Avrupa'dan men cezası vermeyeceğini ifade etti.

CAS, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen Rus sporcu Nadezhda Sergeeva'yı diskalifiye etti.

6

'1 Milyon Üye' hedefi 50 binde kaldı

Fenerbahçe, "Hedef 1 Milyon Üye" projesi kapsamında yaklaşık 4 yılda sadece 50 bin üyeye ulaşabildi.