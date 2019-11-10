Trabzonspor Alanya'yı devirdi

Süper Lig'in 11. haftasında ligin üst sıralarındki iki ekipten Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçı Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.

Henüz 25. dakikada Abdülkadir Parmak'ın kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 66. dakikada penaltıdan Hosseini ile geldi.

İKİNCİ PENALTI KAÇTI

Hosseini, 83. dakikada kazandıkları penaltıda ise kaleci Marafona'yı geçemedi.

Trabzonspor'da Abdülkadir ile birlikte Alanyaspor'da da 81. dakikada Junior Fernandes kırmızı kart gördü ve iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Öte yandan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, gördüğü sarı kartın ardından Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

Ayrıca golcü oyuncu Sörloth, karşılaşmanın son bölümünde sakatlandı ve oyunu sedyeyle terk ederek hastaneye götürüldü. Bu sonucun ardından Trabzonspor 2 maç aradan sonra kazanarak puanını 19 yaparken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Alanyaspor ise 19 puanda kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

YENİ LİDER SİVASSPOR

Öte yandan bordo-mavililerin Alanyaspor'u mağlup etmesinin ardından ligin yeni lideri Sivasspor oldu.