Trabzonspor, altı oyuncuyla sözleşme yenileyecek

İç transferde başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Trabzonspor, diğer oyuncular için de harekete geçiyor.

Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Abdulkadir Parmak, Sosa, Novak, Pereira ve Arda Akbulut ile öncelikle görüşecek olan Fırtına, 2022'ye kadar anlaşması olan Hüseyin Türkmen'e de 2024'e kadar imza attırmayı hedefliyor. Geçen sezon lig bitmeden anlaşamadığı Rodallega'yı elinden kaçıran Fırtına, aynı pişmanlığı yaşamamak için Ocak ayına kadar bu sorunu çözmeyi istiyor.

SOSA'DAN İNDİRİM YAPMASI İSTENECEK

Yerli oyuncuların maaşlarında Uğurcan'a verilen 3 milyon 500 bin TL'ye yakın bir iyileştirme planlandığı öğrenilirken, Sosa'dan indirim yapması istenecek. Novak'a ise zam yapılarak en az 2 yıllık sözleşme sunulacak.

35 yaşındaki Pereira'ya da opsiyonlu yeni kontrat önerilmesi gündemde.

Ligde yarın Sivas ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, son oynanan Getafe maçının kadrosunda mini bir revizyona gidecek. Avdijaj'ı kulübeye çekecek olan Karaman, Sörloth'a sağ kanatta görev verecek. Sturridge ise ilk 11'de sahaya çıkacak. İngiliz golcü de Instagram'da, "Sivas maçını dört gözle bekliyorum" paylaşımı yaptı.