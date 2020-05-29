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Trabzonspor, Aly Malle'yi kadrosuna kattı

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Aly Malle için Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti.

| Haber Merkezi
Trabzonspor, Aly Malle'yi kadrosuna kattı
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Balıkesirspor'dan genç futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katmıştı.

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ALY MALLE İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Radyospor'a konuşan Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Aly Malle için Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Dağlı, ''Aly Malle’nin 2 hafta önce Udinese’den sözleşme opsiyonunu kullandık, ardından transferi konusunda Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardık. Gelecek hafta transfer resmiyet kazanacak. Kulübümüz Malle’nin bir sonraki satışından pay alacak.'' ifadelerini kullandı.

21 KARŞILAŞMADA 4 GOL

Sağ kanat mevkisinde forma giyen 22 yaşındaki Malili futbolcu, Balıkesirspor'da 21 karşılaşmada forma şansı bulabildi.

Malle; bu maçlarda takımına 4 gol, 3 asistlik katı sağladı.

Rahmi Anıl resmen Trabzonspor'da

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