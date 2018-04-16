Trabzonspor Ankara'da 2 puan bıraktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasının kapanış mücadelesinde Osmanlıspor'a konuk oldu.

İLK YARIYI TRABZON 2-0 ÖNDE KAPATTI

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 13. dakikada Filip Novak ve 15. dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Musa Çağıran, yaklaşık 35 metreden harika bir gol atarak farkı bire indirse de Trabzonspor, 56. dakikada bu gole Hugo Rodallega ile karşılık verdi.

OSMANLI 18 DAKİKADA GERİ GÖNDÜ

Maçın son 18 dakikasında 2 farklı mağlup giren Osmanlıspor, son dakikalarda baskısını arttırırken 73. dakikada Cikalleshi ile önce farkı bire indirdi, ardından 83. dakikada Musa Çağıran'ın golüyle 3-3 eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve 6 golün atıldığı maç 3-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor, puanını 29'a çıkartırken 17. sırada kaldı. Osmanlıspor, küme düşme hattının 1 puan gerisinde yer alıyor. Trabzonspor ise 46 puan ile 5. sırada kaldı.

TRABZONSPOR YİNE ELİNDEKİ MAÇI VERDİ

Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 5 maçta puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor

Başakşehir 2-2 Trabzonspor

Trabzonspor 3-4 Alanyaspor

Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe

Osmanlıspor 3-3 Trabzonspor