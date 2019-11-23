Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında zorlanmadan kazandı

Süper Lig'de son 5 haftada topladığı 13 puanla yükselişe geçen Beşiktaş, bu akşam İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, kendisini Müslüm Gürses'e benzetenlere, "Tek ortak yönümüz saçlarımız. Ama biraz benziyoruz" diyerek cevap verdi.

7

Burak, kendisine hırsız diyenlere çiçek verdi

Konyaspor deplasmanında Beşiktaş'ı karşılamaya gelen taraftarlardan biri Burak Yılmaz'a "hırsız" diye bağırdı. Milli futbolcu ise bu taraftara çiçek verdi.