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Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında zorlanmadan kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

| Haber Merkezi
Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında zorlanmadan kazandı
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Bordo-mavili ekip, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Sörloth, 49. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Anthony Nwakaeme'den geldi.

Ankaragücü'nde 45+1. dakikada Faty kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TRABZONSPOR MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞİ ALDI

Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 22 puana yükseldi. 

Bordo-mavili ekip elde ettiği bu galibiyetle maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

ANKARAGÜCÜ'NDEN KÖTÜ SERİ 

Üst üste 4. yenilgisini alan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray ile dev maçta karşılaşacakken, Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

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