Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında zorlanmadan kazandı

Bordo-mavili ekip, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Sörloth, 49. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Anthony Nwakaeme'den geldi.
Ankaragücü'nde 45+1. dakikada Faty kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
TRABZONSPOR MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞİ ALDI
Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 22 puana yükseldi.
Bordo-mavili ekip elde ettiği bu galibiyetle maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
ANKARAGÜCÜ'NDEN KÖTÜ SERİ
Üst üste 4. yenilgisini alan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray ile dev maçta karşılaşacakken, Ankaragücü ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.