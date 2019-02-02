Trabzonspor Ankaragücü'nü tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Ankaragücü'nü konuk etti.

Bordo-mavili ekip, Ankaragücü'nü 90 dakika sonunda 1-0 mağlup etti.

TEK GOL RODALLEGA'DAN GELDİ

Trabzonspor'un golünü 6. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Bu galibiyetin ardından Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de puanını 33'e çıkarırken, Ankaragücü 20 puanda kaldı.

HAFTAYA GALATASARAY MAÇI VAR

Ligin 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bir sonraki hafta Ankaragücü ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor'da, kadroda değişim yapılmadı. Asya Kupası maçlarının ardından Türkiye'ye dönen İranlı futbolcular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, maç kadrosunda yer aldı.