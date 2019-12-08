Trabzonspor Antalya'da rahat kazandı

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Antalyaspor'un tek sayısını ise 17. dakikada Celustka kaydetti.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran ve son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 26 yaparken, son 7 maçta 3 puanla tanışamayan Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Denizlispor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise Alanyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.

DANIEL STURRIDGE'DEN 2 ASİST

Sakatlığını atlatan ve karşılaşmaya Sörloth ile birlikte ileri uçta başlayan İngiliz yıldız Daniel Sturridge, 59 dakika sahada kaldı ve maçın iyilerinden biri oldu.

3. dakikada Sörloth ve 25. dakikada Nwakaeme'nin gollerinde asisti yapan isim olan Sturridge, 8 ikili mücadelenin de 5'ini kazandı.