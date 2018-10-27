Trabzonspor Antalya'dan bir puanla döndü

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekipti. Üst üste şutlarla Onur Kıvrak'ın kalesini yoklayan kırmızı beyazlılar 15. dakikada golü buldu.
Doukara'nın yaklaşık 30 metreden attığı harika şutta kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağından direğe çarpan top ağlarla buluştu. Böylece başarılı golcü, bu sezonki yüksek formunu devam ettirmiş oldu.
BURAK 5. GOLÜNE İMZA ATTI
27. dakikada Cissokho'nun ceza sahası içinde Burak Yılmaz'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golcü isim bu sezonki 5. golüne imza atmış oldu.
ANTALYASPOR 4. SIRADA
2. yarıda Antalyaspor ataklarında Onur çok önemli kurtarışlar yaptı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Üstüste 2. kez berabere kalan Trabzonspor 15 puana yükseldi. Sezonun flaş takımı Antalyaspor ise 17 puanla 4. sırada.