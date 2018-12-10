Trabzonspor Asbaşkanı istifa etti

Trabzonspor Kulübü, Hayrettin Hacısalihoğlu'yle ilgili bir bildiri yayınladı.
Bordo-mavili kulüp, Hacısalihoğlu'nun görevinden istifa ettiğini ve ondan boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Özer Bayraktar'ın atandığını açıkladı.
YERİNE ÖZER BAYRAKTAR ATANDI
Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Sn.Hayrettin HACISALİHOĞLU'nun istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Sn. Özer BAYRAKTAR'ın atanması ile Komitenin yeni görev dağılımı aşağıdadır" denildi.