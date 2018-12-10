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Trabzonspor Asbaşkanı istifa etti

Trabzonspor Kulübü, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Trabzonspor Asbaşkanı istifa etti

Trabzonspor Kulübü, Hayrettin Hacısalihoğlu'yle ilgili bir bildiri yayınladı.

Bordo-mavili kulüp, Hacısalihoğlu'nun görevinden istifa ettiğini ve ondan boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Özer Bayraktar'ın atandığını açıkladı.

YERİNE ÖZER BAYRAKTAR ATANDI

Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Sn.Hayrettin HACISALİHOĞLU'nun istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Sn. Özer BAYRAKTAR'ın atanması ile Komitenin yeni görev dağılımı aşağıdadır" denildi.

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