Trabzonspor Asbaşkanı istifa etti

Okul maçlarında VAR var

1 Fatih Terim: Hedef ikinci UEFA şampiyonluğu Fatih Terim, Porto'yu yenerek UEFA Avrupa Ligi'ni kalmak istediklerini söyledi. Terim, "Ümit ederim UEFA şampiyonluğunu tekrarlarız. Galatasaray, oralara alışkın bir takım" dedi.

2 Ersun Yanal'a Cocu engeli Ersun Yanal'la prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetiminin, tecrübeli teknik adamla sözleşme imzalayabilmesi için Cocu'dan kurtulması gerekiyor.

3 Ronaldo, Real Madrid ve Messi hakkında konuştu Juventus-Real Madrid kıyası yapan Ronaldo, Messi hakkında da açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Bir gün İtalya'ya gelirse bunu mutlulukla karşılarım" dedi.

4 Comolli de yolcu Yaptırdığı transferlerle hayal kırıklığı yataran Comolli, Ali Koç tarafından cezalandırılarak İstanbul'a otobüsle döndü. Fransız futbol adamıyla kısa sürede yolların ayrılması bekleniyor.

5 Fenerbahçeliler bu akşam Kasımpaşa'yı tutacak Akhisarspor'a 3-0 yenilerek 16. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de taraftarın çilesi bitmiyor. Kayserispor bu akşam Kasımpaşa'yı yenerse sarı-lacivertliler haftayı 17. sırada kapatacak.

6 Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne katılma ihtimalleri Temsilcimiz Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda tek hedef Avrupa Ligi'ne katılabilmek.

7 3 büyükler zirvenin uzağında kaldı Süper Lig'de uzun yıllar sonra ilk kez 3 büyük takım da kötü performans sergiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kayıplarında VAR'ın da etkili olduğu görülüyor.

8 Hasan Ali'nin gözyaşları Dün 29. yaşını kutlayan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-0 yenilmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

9 Rıdvan Dilmen ile Ümit Özat'tan Ersun Yanal'a tepki Rıdvan Dilmen'den sonra Ümit Özat da Ersun Yanal'ın "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" sözünü sert bir dille eleştirdi.