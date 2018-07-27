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Trabzonspor Atiba'yı istiyor

Beşiktaş yönetiminden 2 yıllık sözleşme isteyen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımla anlaşamazsa kendisine 1+1 yıllık teklif sunan Trabzonspor'a transfer olacak.

Trabzonspor Atiba'yı istiyor
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Yıllardır Beşiktaş orta sahasının değişilmez ismi olan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı yönetimden yeni sözleşme talep etti.

ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ

Transfer konularıyla ilgilenen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 35 yaşındaki futbolcuya yaşından dolayı 1 yıllık sözleşme önerdi. Kanadalı futbolcu ise 2 yıllık sözleşme istiyor. İki tarafın arasında anlaşma sağlanmazsa Atiba, Trabzonspor'a yönelecek.

TRABZONSPOR ATİBA'YI İSTİYOR

Atiba geçtiğimiz günlerde menajer aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. Bunun üzerine teknik direktör Ünal Karaman, deneyimli oyuncu için olumlu yönde talimat verdi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME 

35 yaşındaki futbolcunun maliyetini araştıran Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları ise şartların büyük bir ölçüde uyuşacağını öğrendi.

Kanadalı futbolcu da Trabzonspor'un ilgisine sıcak bakıyor. 2 yıllık kontrat isteyen futbolcuya bordo-mavili takım 1+1 yıllık sözleşme sunacak.

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