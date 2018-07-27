Trabzonspor Atiba'yı istiyor

Yıllardır Beşiktaş orta sahasının değişilmez ismi olan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı yönetimden yeni sözleşme talep etti.
ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ
Transfer konularıyla ilgilenen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 35 yaşındaki futbolcuya yaşından dolayı 1 yıllık sözleşme önerdi. Kanadalı futbolcu ise 2 yıllık sözleşme istiyor. İki tarafın arasında anlaşma sağlanmazsa Atiba, Trabzonspor'a yönelecek.
TRABZONSPOR ATİBA'YI İSTİYOR
Atiba geçtiğimiz günlerde menajer aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. Bunun üzerine teknik direktör Ünal Karaman, deneyimli oyuncu için olumlu yönde talimat verdi.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
35 yaşındaki futbolcunun maliyetini araştıran Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları ise şartların büyük bir ölçüde uyuşacağını öğrendi.
Kanadalı futbolcu da Trabzonspor'un ilgisine sıcak bakıyor. 2 yıllık kontrat isteyen futbolcuya bordo-mavili takım 1+1 yıllık sözleşme sunacak.