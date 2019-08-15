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Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi

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1 Trabzonspor'un rakibi AEK Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi AEK Atina oldu.

2 Trabzonspor Avrupa'ya devam dedi Temsilcimiz Trabzonspor, Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

3 Malatyaspor'un Avrupa macerası kısa sürdü Ljubljana’yı eleyip ilk maçta Partizan’a 3-1 yenilen Malatya evinde tur için sahaya çıktığı karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

4 Genç stoper Mert Çetin Roma'ya transfer oldu Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki stoper Mert Çetin, 3 milyon Euro’ya Roma’ya transfer oldu.

5 Sahaya giren Youtuber güvenlikleri işinden etti Liverpool-Chelsea maçında sahaya giren Ali Abdülselam Yılmaz (Deli mi ne) adlı Youtuber'ı yakalayamayan görevlilerin sertifikaları, zafiyete sebep oldukları gerekçesiyle iptal edildi.

6 Sao Paulo ile Beşiktaş'ın formaları birebir aynı Adidas'ın Beşiktaş için tasarladığı Lila renkli formanın bir benzerini Sao Paulo'ya için ürettiği ortaya çıktı.

7 Feghouli, Mitroglou ve Ozornwafor kadroya alınmadı Galatasaray'da böbrek taşı ameliyatı olan Feghouli, kadroda düşünülmeyen Mitroglou ve yeni transfer Ozornwafor, Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı.

8 Sumudica: Fenerbahçe'yi yeneceğiz Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

9 Ronaldo Süper Kupa maçını izlerken masaj yaptırdı Ronaldo, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalini evinde televizyondan izledi. Yıldız futbolcu, ekran karşısında sevgilisi Georgina Rodriguez'e masaj yaptırdı.