Trabzonspor Avrupa'ya devam dedi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşılaştı.
Bordo mavililer, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Kendi evinde Çekya ekibini 2-1 yenen temsilcimiz play-off'lara kalma başarısı gösterdi.
SÖRLOTH BU MAÇTA DA BOŞ GEÇMEDİ
Trabzonspor, 11. dakikada Sörloth'un attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip 78. dakikada Hlozek'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Prag'da Plavsic 88. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Temsilcimizde, 90+7'de Nwakaeme, penaltıyı gole çeviremedi. Bundan 1 dakika sonra hızlı atak yakalan Bordo-Mavili ekip Novak ile golü buldu ve skoru 2-1 yaptı.