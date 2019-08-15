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Trabzonspor Avrupa'ya devam dedi

Temsilcimiz Trabzonspor, Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Trabzonspor Avrupa'ya devam dedi
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşılaştı.

Bordo mavililer, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Kendi evinde Çekya ekibini 2-1 yenen temsilcimiz play-off'lara kalma başarısı gösterdi.

SÖRLOTH BU MAÇTA DA BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonspor, 11. dakikada Sörloth'un attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip 78. dakikada Hlozek'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Prag'da Plavsic 88. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Temsilcimizde, 90+7'de Nwakaeme, penaltıyı gole çeviremedi. Bundan 1 dakika sonra hızlı atak yakalan Bordo-Mavili ekip Novak ile golü buldu ve skoru 2-1 yaptı.

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