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Trabzonspor-Başakşehir - CANLI SKOR

Lider Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor-Başakşehir - CANLI SKOR
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Süper Lig'de 18. haftanın en kritik maçında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

Sezonun ikinci yarısına lider olarak başlayan Başakşehir'in 36 puanı bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor'un ise 29 puanı var.

Bordo-mavili takım mücadeleyi kazanırsa rakibine bir adım daha yaklaşmış olacak. Başakşehir kazanır ise aradaki puan farkını 9'a çıkaracak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho.

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