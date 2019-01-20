Trabzonspor-Başakşehir - CANLI SKOR

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Süper Lig'de 18. haftanın en kritik maçında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.
Sezonun ikinci yarısına lider olarak başlayan Başakşehir'in 36 puanı bulunuyor. Ev sahibi Trabzonspor'un ise 29 puanı var.
Bordo-mavili takım mücadeleyi kazanırsa rakibine bir adım daha yaklaşmış olacak. Başakşehir kazanır ise aradaki puan farkını 9'a çıkaracak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho.