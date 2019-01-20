Trabzonspor-Başakşehir - CANLI SKOR

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 Trabzonspor-Başakşehir maçının ilk 11'leri Lider Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

2 Ronaldo, Marcelo'nun Juventus'a gelmesini istiyor Sezon başında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'deki en yakın arkadaşı olan Marcelo'yu İtalyan ekibine getirmek için Brezilyalı futbolcu ile sık sık görüşüyor.

3 Alper Potuk ile Tuvana Türkay barıştı Fenerbahçe kariyeri inişli çıkışlı olan Alper Potuk, aşk hayatını da bir türlü rayına oturtamıyor. Tuvana Türkay ile Nisan ayında ayrılan Alper, ünlü oyuncuyla yeniden barıştı.

4 Marcus Browne, Jack'in alnını yardı Marcus Browne ile Badou Jack'in karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir olay yaşandı. Jack'in alnı, rakibinden aldığı kafa darbesiyle yarıldı.

5 Cengiz Ünder en az 1 ay yok Torino maçında sakatlanan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, oyuna devam edememişti. Roma Teknik Direktörü Eusebio di Francesco, Ünder'i uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

6 Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı 11'i Yarın deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ilk 11'ini belirledi. Yanal, Benzia ve Slimani'nin yerine Mehmet ile Frey'i oynatacak.

7 Marcell Jansen 33 yaşında başkan oldu 29 yaşında futbolu bırakan Hamburglu sol bek Marcell Jansen, kulübün yeni başkanı seçildi.

8 F.Bahçeli Ömer'in millilere kupayı getiren golleri Ege Kupası finalinde İspanya ile karşılaşan U16 Milli Takımımız, rakibini Ömer Faruk Beyaz'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

9 Belhanda tükürükten ceza alabilir Sorumsuzca davranışları nedeniyle sık sık ceza alan Belhanda, yine sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Pinto'ya tüküren Faslı futbolcu, görüntüler incelenirse ağır cezalar alacak.