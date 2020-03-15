Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Kocaelispor taraftarlarından koronavirüs önlemi Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak Kocaelispor- Alemdağspor karşılaşması öncesi taraftarlar, oyuncuları beyaz tulum giyerek karşıladı.

2 Trabzonspor - Başakşehir- CANLI SKOR Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

3 Fenerbahçe'nin de Ali Koç'un da yüzü gülmüyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün basketbol ve futbolda oynadığı maçları yerinden takip etti. Sarı-lacivertliler, iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

4 İspanya'da mahsur kalan Vuhan Zall, Çin'e döndü Çin'de koronavirüsün ilk çıktığı Vuhan kentinin futbol takımı oyuncuları, Avrupa'da salgının hızla yayılmaya başlamasının ardından 1,5 aydır mahsur kaldıkları İspanya'dan ülkelerine dönüş yaptı.

5 Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a: Yakında döneceğim Beşiktaş'ın sosyal medyadan Galatasaray derbisiyle ilgili yaptığı bir paylaşıma Anderson Talisca'dan yanıt geldi. Brezilyalı yıldız, "Yakında döneceğim" dedi.

6 Ronaldo, lüks oteller zincirini hastaneye dönüştürecek Cristiano Ronaldo, Portekiz'de sahip olduğu lüks oteller zincirini koronavirüs hastalarının tedavi olması için hastaneye dönüştürerek, devletin hizmetine açma kararı aldı.

7 Fenerbahçe'nin 9 kişi Konyaspor'a isabetli şutu yok Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 9 kişi kalan rakibine karşı isabetli şut çekemedi.

8 Luiz Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Luiz Gustavo, takım arkadaşlarını eleştirdi. Brezilyalı oyuncu, "sahadaki görüntü utanç verici" dedi.

9 Emre Belözoğlu çılgına döndü Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nu, takım arkadaşlarının performansı çılgına çevirdi. Kaptan, maçın son anlarında kulübeyi yumrukladı.