Trabzonspor - Başakşehir- CANLI SKOR

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9' Abdülkadir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme kötü bir vuruş yaptı top farklı şekilde dışarı gitti.
7' Sağ kanattan Caiçara'nın yaptığı ortaya arka direkteki Aleksic kafayı vurdu ancak Uğurcan direk dibinde gole izin vermedi.
4' Mert'in iyi uzaklaştıramadığı top sonucu Trabzonspor tehlikeli geldi ancak ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Sosa'nın ortasında top oyun alanını terk etti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi konumundaki Başakşehir'İ ağırlıyor.
Karşılaşma öncesi iki takım da 52 puanda bulunuyor ancak Trabzonspor averaj farkı sebebiyle lider konumda bulunuyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı kadroda olmayacak. Ayrıca Guilherme'de kart cezalısı...
Başakşehir'de sakatlığı bulunan Crivelli ve kırmızı kart cezalısı Epureanu bu maçta forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth
Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba