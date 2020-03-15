Trabzonspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Luiz Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Luiz Gustavo, takım arkadaşlarını eleştirdi. Brezilyalı oyuncu, "sahadaki görüntü utanç verici" dedi.

2 Emre Belözoğlu çılgına döndü Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nu, takım arkadaşlarının performansı çılgına çevirdi. Kaptan, maçın son anlarında kulübeyi yumrukladı.

3 Galatasaray-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

4 Konyaspor'dan hakeme gol göndermeli paylaşım Konyaspor, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali’nin yaptığı kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini iddia edip, sosyal medya hesabından pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve golün tanımını yazdı.

5 Mustafa Cengiz: Bir basketbolcumuz ateşlendi, virüs yok Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Erkek Basketbol Takımı'ndaki bir oyuncunun hastalığı ile ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na bildirimde bulduklarını söyledi.

6 Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi yendi İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek, 6 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

7 Seyircisiz maçı balkondan izlediler Koronavirüs tedbirleri amacıyla seyircisiz oynanan Denizlispor - Gençlerbirliği maçını taraftarlar balkondan takip ediyor.

8 Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisinin primi belli oldu Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile mücadele edecek Beşiktaş'ta yönetim derbi için 75 bin TL prim verme kararı aldı.

9 Falcao, Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Beşiktaş derbisiyle ilgili "Şampiyonluk yarışında ilk sırayı alabilmemiz için çok önemli bir maç" dedi.