Trabzonspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi konumundaki Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Koronavirüs salgınına önlem amacıyla karşılaşma TFF'nin aldığı karar doğrultısında seyircisiz oynanacak.
Maçı beIN Sports naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesi iki takım da 52 puanda bulunuyor ancak Trabzonspor averaj farkı sebebiyle lider konumda bulunuyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı kadroda olmayacak. Ayrıca Guilherme'de kart cezalısı...
Başakşehir'de sakatlığı bulunan Crivelli ve kırmızı kart cezalısı Epureanu bu maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Mikel Ndiaye, Abdülkadir Ömür Nwakaeme, Sörloth
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan Can Visca, Demba Ba, Gulbrandsen