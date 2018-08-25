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Trabzonspor Başkent'te puan kaybetti

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerin önümüzdeki hafta rakibi Galatasaray olacak.

Trabzonspor Başkent'te puan kaybetti
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Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

TRABZONSPOR SON DAKİKA YIKILDI

Trabzonspor'un gollerini 28. dakikada Filip Novak ve 80. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Ankaragücü'nün golleri 43. dakikada Ricardo Faty ve 90. dakikada Youness Mokhtar'dan geldi.

HAFTAYA GALATASARAY'I KONUK EDECEK

Bu beraberliğin ardından Ankaragücü ve Trabzonspor, 4'er puana ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

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