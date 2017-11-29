Trabzonspor Basketbol'da ödeme krizi yaşanıyor

Dün Bordo Mavili oyuncular sezon başından beri yaşanan maddi sıkıntılar ve son olarak ödemelerini zamanında alamadıkları gerekçesiyle yarın deplasmanda oynanacak olan Pınar Karşıyaka maçına çıkmayacaklarını duyurmuştu.

İZMİR UÇUŞU İPTAL OLDU

Bordo Mavili basketbol takımının bugün saat 10.00 THY Anadolu Jet ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda İzmir'e hareket etmesi gerekiyordu ancak sorun çözülemediği için başta yabancı oyuncular olmak üzere tüm takımın İzmir'e gitmek istememesi nedeniyle uçak biletleri iptal edildi.

Skorer'in edindiği bilgiye göre Kulüp Başkanı Abiş Hopikoğlu'nun oyuncuların ödemelerini gerçekleştirmek için kaynak arayışını sürdürdüğü ve sorunu çözmek için büyük çaba harcadığı bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Trabzonspor Basketbol takımının bu akşam geç de olsa İzmir'e geçeceği ve yarın Pınar Karşıyaka karşılaşmasında sahada olacakları öğrenildi.