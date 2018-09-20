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Trabzonspor Basketbol'da yıkım; A Takım durma noktasında

Tahincioğlu Basketbol Ligi'ne katılması mucizelere kalan Trabzonspor Basketbol adeta bir çöküş yaşıyor.

Trabzonspor Basketbol'da yıkım; A Takım durma noktasında
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6 aydır oyuncularına para ödeyemeyen Trabzonspor Basketbol'da sadece altyapıdan 3 oyuncu kaldı.

TAKIM BU SEZONU KAÇIRABİLİR

Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, kulübün destek alamadığını açıkladı. Takımın sözleşmeli koçu görev yapamıyor ve takımda 3 oyuncu kaldı.

Trabzonspor Basketbol destek bulamadığı takdirde A Takım faaliyetlerini donduracak.

AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNDEN KARANLIĞA

2014-2015 sezonu EuroChallenge'de final oynayan Trabzonspor Basketbol, Nanterre'a son anda 64-63 kaybetmişti.

Türkiye'nin gururu olmayı başaran kulüp aradan geçen sürede büyük bir çöküş yaşadı.

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