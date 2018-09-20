Trabzonspor Basketbol'da yıkım; A Takım durma noktasında

6 aydır oyuncularına para ödeyemeyen Trabzonspor Basketbol'da sadece altyapıdan 3 oyuncu kaldı.
TAKIM BU SEZONU KAÇIRABİLİR
Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, kulübün destek alamadığını açıkladı. Takımın sözleşmeli koçu görev yapamıyor ve takımda 3 oyuncu kaldı.
Trabzonspor Basketbol destek bulamadığı takdirde A Takım faaliyetlerini donduracak.
AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNDEN KARANLIĞA
2014-2015 sezonu EuroChallenge'de final oynayan Trabzonspor Basketbol, Nanterre'a son anda 64-63 kaybetmişti.
Türkiye'nin gururu olmayı başaran kulüp aradan geçen sürede büyük bir çöküş yaşadı.