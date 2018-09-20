Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

1 Trabzonspor Basketbol'da yıkım; A Takım durma noktasında Tahincioğlu Basketbol Ligi'ne katılması mucizelere kalan Trabzonspor Basketbol adeta bir çöküş yaşıyor.

2 Lyon İngiltere'de M. City'yi devirdi Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Manchester City, konuk ettiği Lyon'a sahasında kaybetti.

3 Genç Milli güreşçi Kerem Kamal 3. kez Dünya Şampiyonu Milli güreşçi Kerem Kamal, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 60 kiloda altın madalya elde etti.

4 Ronaldo kırmızı kart gördü ağlayarak çıktı Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Ronaldo, rakibi ile yaşadığı gerginlik sonrası oyundan atıldı.

5 Okan Buruk Çaykur Rizespor'un başına geçti İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

6 Vagner Love'a teklif var Alvaro Negredo'yu Al Nasr'a gönderen Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Vagner Love'a da Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip var.

7 Dinamo Zagrep Elif Elmas'tan çekiniyor Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynayacağı maç öncesinde Hırvat cephesi, Elif Elmas'ın performansına dikkat çekti.

8 Şenol Güneş derbide Larin'i oynatacak Şenol Güneş, Negredo'nun ayrılmasından sonra Fenerbahçe derbisinde forvet bölgesinde Larin'e şans verecek. Cocu ise çok eleştirilen Ayew'in performansından memnun.

9 Aykut Kocaman: F.Bahçe'ye kapıları kapatmadım Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, görevden ayrıldıktan sonra ilk kez sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Kapıları kapattım diyemem" dedi.