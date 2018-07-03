Trabzonspor Bero'yu Vitesse'ye sattı

Trabzonspor, Matus Bero'nun Vitesse'ye transfer olduğunu duyurdu. Bero için Vitesse sözleşme fesih bedeli olarak 1,64 milyon euro ödeyecek.

Oyuncuya fesih tazminatı olarak 550 bin euro, menajeri Csonto'ya 150 bin euro menajerlik hizmet bedeli verilecek.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirimde, "Anlaşmaya göre;Vitesse kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.640.000-EUR ödeyecektir. Buna karşılık futbolcumuz Matus Bero ile yapılan fesih sözleşmesi gereği oyuncuya, fesih tazminatı olarak 550.000.-EUR ve menajeri Karol Csonto'ya 150.000.-EUR menajerlik hizmet bedeli ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

VITESSE RESMEN AÇIKLADI

Hollanda ekibi Vitesse, Bero ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.