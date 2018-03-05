Beşiktaş Trabzonspor'u Babel'in golleriyle yendi

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk oldu. Galatasaray ve Başakşehir'in kazandığı haftada Trabzon deplasmanından 3 puan çıkaran siyah-beyazlı ekip, zirve takibini sürdürdü.
İLK YARIDA GOL YOK
Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş, Trabzon deplasmanına cezalı Quaresme ve ayak parmağı kırılan Pepe'den yoksun çıktı. Ev sahibi Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz cezası sebebiyle takımını yalnız bıraktı.
Trabzon'da karşılıklı ataklarla geçen ilk 45 dakikalık dilimden gol sesi çıkmadı.
BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ BABEL'DEN GELDİ
Siyah-beyazlı takım Negredo'nun oyuna girmesinden sonra Babel-Negredo ikilisiyle fark yarattı. Beşiktaş, 71 ve 78. dakikalarda Negredo'nun hazırladığı pozisyonlarda Babel'le 2 gol buldu.
Negredo'nun asistleri, Babel'in golleriyle Trabzonspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, puanını 47'ye çıkardı ve zirve yarışını sürdürdü. Trabzonspor ise 36 puanda kaldı.
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