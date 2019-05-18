Trabzonspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

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10' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasına giren Yusuf vuruşunu yaptı Karius son anda topu dışarı çeldi.
5' Mücadelenin ilk dakikalarına Trabzonspor daha iyi başladı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 33. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Ligde 62 puan toplayan siyah-beyazlı takım, üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 57 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Beşiktaş, Trabzonspor'u yenemezse matematiksel olarak şampiyonluk şansı bitecek. Siyah-beyazlılar kazanır, Galatasaray-Başakşehir mücadelesi berabere sonuçlanırsa, Beşiktaş şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyacak.
Öte yandan siyah-beyazlı ekip Trabzonspor'a yenilmediği takdirde ise üçüncü sırayı garantileyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega
Beşiktaş: Karius, Adriano, Mirin, Vida, Caner, Medel, Atiba, Adem Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın, Burak Yılmaz