Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

1 CSKA Moskova THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi Dörtlü Final'in diğer maçında, İspanya'nın Real Madrid takımını yenen Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Anadolu Efes'in rakibi oldu.

2 Ergin Ataman: Kupayı ülkemize getirmek istiyoruz Galatasaray'la 2016 yılında Eurocup'ı kazanan Ergin Ataman, şimdi de Anadolu Efes'le gözünü Euroleague şampiyonluğuna çevirdi.

3 Fenerbahçe yenildi, Ali Koç yıkıldı Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e Final-Four'da yenilerek Euroleague'e veda etti. Başkan Ali Koç, tribünlerde büyük hayal kırıklığı yaşadı.

4 UEFA'dan Beşiktaş'a iyi haber UEFA, Beşiktaş'ın FFP konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve takip sürecinin sonlandığını, Trabzonspor'un ise şartları yerine getiremediğini açıkladı.

5 Anadolu Efes tarihinde ilk kez finalde Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde iki Türk takımının karşı karşıya geldiği yarı final maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup etti ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

6 Pandev: Elif'i Inter istiyor Fenerbahçeli Elif Elmas'ın milli takımdan arkadaşı Pandev, genç oyuncuyu Inter'in istediğini ifade etti.

7 Fatih Terim'in Başakşehir maçı taktiği Fatih Terim, pazar günü Başakşehir'le oynanacak şampiyonluk maçına, Beşiktaş karşılaşmasının taktiğiyle çıkacak.

8 Beşiktaş'a Portekizli sol bek Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Ankaragücü'yle olan sözleşmesini fesheden Tiago Pinto'yu transfer edecek.

9 Fatih Terim: Daha büyük başarılar kazanacağız Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı 17 Mayıs'ın 19. yıl dönümünde Fatih Terim, daha büyük hedeflere odaklandıklarını söyledi.