Trabzonspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 33. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ KAZANMAK ZORUNDA
Ligde 62 puan toplayan siyah-beyazlı takım, üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 57 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Beşiktaş, Trabzonspor'u yenemezse matematiksel olarak şampiyonluk şansı bitecek. Siyah-beyazlılar kazanır, Galatasaray-Başakşehir mücadelesi berabere sonuçlanırsa, Beşiktaş şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyacak.
Öte yandan siyah-beyazlı ekip Trabzonspor'a yenilmediği takdirde ise üçüncü sırayı garantileyecek.
TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KOVALIYOR
Ligde 57 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, 62 puanla bir basamak üstündeki Beşiktaş'ı yenerek, üçüncülük şansını son haftaya taşımayı hedefliyor.
Son oynadığı 10 lig karşılaşmasında 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak puan serisini de sürdürmek istiyor. Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega.
Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak.