Trabzonspor-Beşiktaş maçına doğru

Süper Lig'de derbi haftası...
Yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından gözler Trabzon'a çevrilecek.
6 puanlı Trabzonspor ile 5 puanla Beşiktaş, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Kritik maç öncesi her iki takımın teknik direktörü de 11'leri büyük oranda belirledi.
BOYD YA DA DİABY
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd (Diaby), Nkoudou, Burak
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth