Ensonhaber.com'a dön

Trabzonspor-Beşiktaş maçına doğru

Ligde zor günler geçiren Trabzonspor ile Beşiktaş, pazar günü karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'leri belirledi.

| Haber Merkezi
Trabzonspor-Beşiktaş maçına doğru
Yorum Yap

Süper Lig'de derbi haftası...

Yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından gözler Trabzon'a çevrilecek.

6 puanlı Trabzonspor ile 5 puanla Beşiktaş, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Kritik maç öncesi her iki takımın teknik direktörü de 11'leri büyük oranda belirledi.

BOYD YA DA DİABY

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd (Diaby), Nkoudou, Burak

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM