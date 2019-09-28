Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki eksik futbolcular

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik derbi öncesinde eksik futbolcular teknik adamları düşündürüyor.

TRABZON'DA ÇOK SAKAT VAR

Son dönemde sakat oyuncuların çokluğundan dolayı kadro kurmakta zorlanan Ünal Karaman, Beşiktaş'a karşı da 5 futbolcusunda faydalanamayacak.

Menisküs yırtığı olan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı, baş parmağı kırılan Ekuban, kasık sakatlığı yaşayan Ivanildo Fernandes ile henüz hazır olmayan Onazi, zorlu maçta şans bulamayacak.

Aşil tendonunda ağrı hissettiği için geçen hafta Sivasspor mücadelesinde yer almayan Sturridge'in durumu ise belirsiz.

BEŞİKTAŞ'TA 2 CEZALI 1 SAKAT

Beşiktaş'ta 3 futbolcu kadroda yok.

Gazişehir Gaziantep maçında rakibine tekme atan ve kırmızı kart gören Elneny, 3 maç ceza almıştı. Deneyimli futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Elneny'nin yanı sıra Başakşehir karşısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Ljajic ile sakatlığı devam eden Ruiz sahada olamayacak.