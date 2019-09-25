Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Adana Demirspor-Bursaspor maçında Volkan Şen'in, Bursasporlu futbolcuları, "Sizi evinizden aldırırım" diyerek tehdit ettiği ifade edildi.

Volkan Şen, Bursasporlu futbolcuları tehdit etti

İngiliz basını yılın en kötü ilk 11'ini seçti. Beşiktaş'ın Alman kalecisi de kadroda yer aldı.

Karius, 2019'un en kötü kalecisi seçildi

Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim'le Ersun Yanal kariyerlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına cevap vermeyeceğini ifade etti.

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Belhanda, özel maskeyle idmanda

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, kendisi için özel olarak hazırlanan maskeyle derbi idmanlarına başladı.