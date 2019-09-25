Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili kulübün, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün: 500 lira
Batı Alt VIP Tribün: 400 lira
Batı Alt VIP Tribün: 300 lira
Batı Alt VIP Tribün: 200 lira
Kategori 1-Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira
Kategori 2-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira
Kategori 3-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira
Kategori 4-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira.