1 Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

2 Formula 1'de Rusya Grand Prix'ini Lewis Hamilton kazandı 2019 Formula 1 sezonunun 16. yarışı olan Rusya GP'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

3 Emmanuel Emenike, iki yıl sonra sahalara döndü Westerlo'nun, Belçika 2. Ligi'nde deplasmanda KSV Roeselare'yi 2-0 yendiği maçın 86. dakikasında oyuna giren Emenike, iki yıla yakın bir aradan sonra ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

4 İspanya'da gündem Hazard'ın kötü performansı Real Madrid'in 100 milyon euroya Chelsea'den transfer ettiği Hazard, İspanya'da dalga konusu oldu.

5 PSG'nin hocası: Neymar'sız kazanacak güçteyiz PSG'nin deneyimli hocası Tuchel, Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi, "Daha önce Neymar'sız kazandık, aynısını yapacak güçteyiz" dedi.

6 Galatasaray'ın derbi günü hasılatı Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru kıran Galatasaray, bilet ve ürün satışlarından toplamda 11 milyon TL kazandı.

7 Kruse: Yaşadığınız ülkeye saygı göstermelisiniz Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde İstiklal Marşımızı okuyan Max Kruse, Türkiye'ye saygı duyduğu için böyle bir davranış sergilediğini ifade etti.

8 Ali Koç, Mustafa Cengiz'in fotoğrafını çekti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le minik bir sarı-kırmızılı taraftarın fotoğrafını çekti.

9 Falcao ilk derbisinde beklentileri karşılayamadı Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, dün akşam oynanan Fenerbahçe derbisinde etkisiz kaldı.