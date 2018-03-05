Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Aykut Kocaman: Bu bir oyun değil

Abdrurrahim Albayrak: Galatasaray'da bir bahar havası var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor mağlubiyetinden sonra yaptığı açıklamada "Elimizde olan direksiyonu kaybettik, rakiplerin kaybetmesini beklemekten başka şansımız yok" dedi.

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük için Sergen Yalçın için anlaştı. Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Sergen Yalçın'ın Salı günü takımın başında olacağını açıkladı.

Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde, bu başarıyı elde eden ilk kadın sporcumuz oldu.

Galatasaray'ın golcüsü Gomis, Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda oynamak istediğini ancak öncelikli hedefinin sarı-kırmızılı takımla şampiyon olmak olduğunu ifade etti.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'la ilgili kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Allardyce, "Benim işim, taraftarın söylediklerini yapmak veya yapmamak değil" dedi.

Şenol Güneş, kendisine "Trabzon'u sattın" diyen taraftarlardan, "Bunlar Trabzonlu değil, Fenerli" diyerek şikayetçi olmadı.

1 Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e: Çok yazık Aykut Kocaman, derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle Akhisarspor maçında forma giyemeyen Volkan Demirel'i sert bir dille eleştirdi.

2 Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde, bu başarıyı elde eden ilk kadın sporcumuz oldu.

3 Borsada kazandıran tek takım Fenerbahçe Ortaya koyduğu kötü futbolla taraftarlarını mutlu etmekte zorluk çeken Fenerbahçe, borsada yatırımcılarını oldukça memnun ediyor.

4 Sam Allardyce'tan Cenk savunması Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'la ilgili kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Allardyce, "Benim işim, taraftarın söylediklerini yapmak veya yapmamak değil" dedi.

5 Şenol Güneş: Trabzon'a laf söyletmem Şenol Güneş, kendisine "Trabzon'u sattın" diyen taraftarlardan, "Bunlar Trabzonlu değil, Fenerli" diyerek şikayetçi olmadı.

6 Mahmut Uslu taraftarlarla kapıştı Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, 3-2 yenildikleri Akhisarspor maçının ardından kendilerini istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlarla tartıştı.

7 Gomis: Önceliğim Galatasaray'la şampiyon olmak Galatasaray'ın golcüsü Gomis, Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda oynamak istediğini ancak öncelikli hedefinin sarı-kırmızılı takımla şampiyon olmak olduğunu ifade etti.

8 Cengiz Ünder takımına en çok katkı yapan futbolcu Cengiz Ünder, 2018'de Avrupa'nın 5 büyük liginde 6 gol 1 asistlik performansıyla gole en çok katkı yapan 21 yaş altı futbolcu oldu.

9 Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.