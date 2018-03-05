Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek yeniden yarışın içine giren Beşiktaş, sarı-lacivertlilerin Akhisarspor'a yenildiği haftada Trabzonspor'u da mağlup ederek rakibinin 3 puan önüne geçmek istiyor.
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Onur
Pereira
Durica
Hubocan
Novak
Okay
Kucka
Sosa
Yusuf
Abdülkadir
Rodallega
Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Tosic
Medel
Caner
Atiba
Oğuzhan
Babel
Talisca
Lens
Negredo