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Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek yeniden yarışın içine giren Beşiktaş, sarı-lacivertlilerin Akhisarspor'a yenildiği haftada Trabzonspor'u da mağlup ederek rakibinin 3 puan önüne geçmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor
Onur
Pereira
Durica
Hubocan
Novak
Okay
Kucka
Sosa
Yusuf
Abdülkadir
Rodallega

Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Tosic
Medel
Caner
Atiba
Oğuzhan
Babel
Talisca
Lens
Negredo

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