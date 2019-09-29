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Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından gözler Trabzonspor Beşiktaş mücadelesine çevrildi.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

TRABZON 6, BEŞİKTAŞ 5 PUANDA

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 6 puan toplayabilen bordo-mavili ekip, ligin ikinci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra kazanamadı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçını kazanıp 3 hafta aradan sonra 3 puan sevinci yaşayabilmenin mücadelesini verecek.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı.

Trabzonspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Hosseini, Pereira, Mikel, Abdülkadir, Parmak Sosa, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Burak.

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