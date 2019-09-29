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1 Trabzonspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

2 Ersun Yanal derbinin keyifli geçtiğini düşünüyor Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

3 Galatasaray ile Fenerbahçe yine yenişemedi Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz sona erdi. Mücadele, son yılların en kötü maçına sahne oldu.

4 Kruse ve Babel İstiklal Marşımızı okudu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Alman futbolcu Max Kruse ile Hollandalı Babel, İstiklal Marşı'nı okudu.

5 Derbide gol sesi çıkmadı Galatasaray, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar 9, sarı-lacivertliler ise 11 puana yükseldi.

6 Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu Trabzonspor, Fenerbahçe'nin şampiyon tamamladığı ve şike soruşturmasının yaşandığı 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı itirazın CAS tarafından reddedilmesini, İsviçre Federal Mahkemesine taşıdı.

7 U19 Ligi'nde Galatasaray Fenerbahçe'yi farklı yendi U19 Elit Gelişim Ligi'ndeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2'lik skorla yendi.

8 Fenerbahçelileri deplasmana Ali Koç gönderdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarları Galatasaray deplasmanına uğurladı.

9 Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki eksik futbolcular Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Bordo-mavili ekipte 5, siyah-beyazlı takımda ise 3 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.