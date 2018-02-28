Trabzonspor, Beşiktaş'a çalışıyor

Sincaba rağmen birinci oldu

Ümit Özat: Alanyaspor’u yenersek, bu puanın anlamı olur

1 Beşiktaş, Lens'in satın alma opsiyonunu kullandı Beşiktaş Kulübü, bonservisi Sunderland'de olan Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunu kullandığını KAP'a bildirdi.

2 Real Madrid, Lewandowski ve Kane'le ilgileniyor Bu sezon La Liga'ya erken havlu atan Real Madrid, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Eflatun-beyazlıların hedefinde Lewandowski ve Harry Kane var.

3 Galatasaray Müzesi'nde Hakan Şükür de yer aldı 1 Mart'ta açılacak olan Galatasaray Müzesi'nde, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası da sergilenecek. Kupayı kazanan kadronun yazılı olduğu listede Hakan Şükür'ün de adı yer alıyor.

4 Fernandao, Beşiktaş derbisinde yok Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Fernandao'ya 2 maç ceza verdi. Brezilyalı futbolcu kupada Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

5 Aziz Yıldırım: Her nefeste Fenerbahçe var Aziz Yıldırım, kulüp dergisinin Mart ayı sayısı için kaleme aldığı yazıda taraftara, "Ölünce mezar taşında 'Fenerbahçe' yazacak olan bizlere verdiğiniz tüm destek için teşekkür ederim" dedi.

6 Ozan Tufan'ın psikolojisi bozuldu Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiriyor.

7 Aykut Kocaman'ın ikili averaj isyanı Beşiktaş'ın attığı 3. gol öncesi Atiba'nın Mehmet Topal'a faul yaptığını belirten Aykut Kocaman, hakem yüzünden ikili averajda geriye düştüklerini söyledi.

8 Valbuena: Artık şampiyon olma zamanı geldi Fenerbahçe'nin aylık dergisine konuşan Valbuena, "3 yıldır şampiyon olamıyoruz, artık zamanı geldi" dedi.

9 Quaresma ile Volkan derbi öncesi iddialı Beşiktaş'la Fenerbahçe ligin ardından bu kez kupada karşılaşacak. Quaresma, Fenerbahçe'yi yine yeneceklerini söylerken, Volkan Demirel ise, "Prestij açısından kazanmak zorundayız" dedi.