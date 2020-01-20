Trabzonspor, Bilal'le anlaştı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Ndiaye'den sonra ikinci takviyeyi yapacak..
Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ve Advijaj'ın gönderilmesi sonrası kanat pozisyonunda eksiği olan bordo-mavili ekip, Bilal Başacıkoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
TRABZON'A İMZA ATACAK
Kayserispor'dan maaşını alamadığı için sözleşmesini sonlandıran ve bonservisini eline alan 24 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibiyle büyük oranda anlaşma sağladı.
Trabzonspor'un dün Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği mücadeleyi tribünden izleyen Bilal, yönetimle son detayları görüştükten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.