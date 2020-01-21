Trabzonspor, Bilal'le sözleşme imzaladı

Alacaklarına karşılık Kayserispor'la olan sözleşmesini feshederek bonservisini eline alan Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor'a imza attı.

Bordo-mavili takım Bilal'le 6 aylık sözleşme imzalarken, anlaşmaya 2 yıllık opsiyon maddesi de koydu. Karadeniz temsilcisi isterse; Bilal'le 1'er yıllık sözleşme uzatma opsiyonuna sahip.

2.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncuya 6 ay için 162 bin TL ödeyecek.

Opsiyon kullanılması durumunda 2020-2021 sezonu için 2 milyon 750 bin TL, 2021-2022 sezonu için ise 2 milyon TL ödenecek.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya; 2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir."