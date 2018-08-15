Trabzonspor bir ayda 180 milyon TL ödeme yaptı

Trabzonspor Kulübü, yeni yönetimin göreve geldiği günden bu yana yaptığı ödemeleri paylaştı.

Trabzonspor Kulübü, yeni yönetimin göreve geldiği günden bu yana yapılan toplam ödemeleri kamuoyuyla paylaştı.

1 AYDA 180 MİLYON TL ÖDENDİ

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 19 Temmuz 2018 – 13 Ağustos 2018 tarihleri arasında toplam 180 milyon 031 bin 586 TL ödeme gerçekleştirildiği duyuruldu.

KALEM KALEM AÇIKLANDI

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri günden bu zamana kadar 180 milyon 031 bin 586 TL ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Daha önce 18 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları açıkladıklarını ve şimdi de 13 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları paylaştıklarını belirten Doğan; Yönetim Kurulu olarak son derece şeffaf bir anlayışla hareket ettiklerini ve bundan sonraki süreçte de yapılan tüm harcamaları belirli periyotlarda kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirtti."