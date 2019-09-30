Trabzonspor büyük maçlarda kaybetmiyor

Trabzonspor, derbi maçlardaki başarısını sürdürüyor. Bu sezon Fenerbahçe'yle deplasmanda 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, dün de Beşiktaş'ı 4 golle geçti.
Bordo-mavili takım, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında başarılı grafiğiyle alkış alıyor.
DERBİLERDE TRABZON FARKI
Özellikle geçen sezon 3 büyüklere karşı muhteşem bir performans sergileyen Trabzonspor, sadece Galatasaray'a deplasmanda kaybetti.
2018-2019 sezonunda evinde Galatasaray'ı Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi yenen Karadeniz ekibi, siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekibe ise deplasmanda da kaybetmedi.
Trabzonspor'un son 5 yılda kaybetmediği derbiler
2015/16 Sezonu
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
2016/17 Sezonu
Galatasaray 0-1 Trabzonspor
Trabzonspor 2-0 Galatasaray
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
2017/18 Sezonu
Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor
Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
2018/19 Sezonu
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Beşiktaş 1-1 Trabzonspor
2019/20 Sezonu
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş