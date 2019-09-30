Trabzonspor büyük maçlarda kaybetmiyor

Temsilcimiz G.Saray'la karşılaşacak olan PSG'de cezalı Neymar ve sakat olan Cavani, Draxler, Kehler, Dagba, Soh, Bakker ve Bulha maç kadrosuna dahil edilmedi.

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Rıdvan Dilmen: Herkes 1903'e zarar veriyor

Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş'ın çok sakarca goller yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Herkes 1903'e zarar veriyor. Fikret Orman ya genel kurul kararını iptal etsin ya da ben yokum desin" dedi.