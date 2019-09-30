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Trabzonspor büyük maçlarda kaybetmiyor

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, son yıllarda büyük maçlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Trabzonspor büyük maçlarda kaybetmiyor
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Trabzonspor, derbi maçlardaki başarısını sürdürüyor.  Bu sezon Fenerbahçe'yle deplasmanda 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, dün de Beşiktaş'ı 4 golle geçti.

Bordo-mavili takım, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında başarılı grafiğiyle alkış alıyor.

DERBİLERDE TRABZON FARKI

Özellikle geçen sezon 3 büyüklere karşı muhteşem bir performans sergileyen Trabzonspor, sadece Galatasaray'a deplasmanda kaybetti.

2018-2019 sezonunda evinde Galatasaray'ı Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi yenen Karadeniz ekibi, siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekibe ise deplasmanda da kaybetmedi. 

Trabzonspor'un son 5 yılda kaybetmediği derbiler

2015/16 Sezonu
Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

2016/17 Sezonu
Galatasaray 0-1 Trabzonspor
Trabzonspor 2-0 Galatasaray
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

2017/18 Sezonu
Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor
Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

2018/19 Sezonu
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Beşiktaş 1-1 Trabzonspor

2019/20 Sezonu
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş

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