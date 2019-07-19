Trabzonspor, Campi'yi açıkladı

Bordo-mavili ekip, Estudiantes'te forma giyen 28 yaşındaki stoperin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Arjantin'de daha önce Racing Club ve Rafaela formaları da giyen Campi, geçen sezon Marcao'nun Galatasaray'a transeri sonrası ocak ayında Chaves'e kiralanmış ve yarım sezon Portekiz'de top koşturmuştu.
Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."