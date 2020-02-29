Trabzonspor, Ç.Rizespor'a 5 attı

Süper Lig'de 24. hafta maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede kazanan 5-2'lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Çaykur Rizespor'un gollerini 36. dakikada Dario Melnjak ve 90+6. dakikada (penaltı) Milan Skoda kaydetti. Trabzonspor'un golleri 65. dakikada Manuel da Costa, 71. dakikada Caleb Ekuban, 77. dakikada (penaltı) Jose Sosa, 86. dakikada Anthony Nwakaeme ve 90+8'de Badou Ndiaye'den geldi. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 85. dakikada Caleb Ekuban'ın yerine oyuna girdi ve yaklaşık 6 ay sonra yeniden sahalara döndü. Bu arada Trabzonspor'da Obi Mikel, uzatma dakikalarında ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 48'e yükseltti ve lider oldu. Çaykur Rizespor, 24 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırlayacak.