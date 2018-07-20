Trabzonspor da 4'lük oldu

Slovenya'da hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Spartak Moskova ile karşı karşıya geldi. Hazırlık maçında ilk golü bulan Trabzonspor olsa da, kazanan Rus temsilcisi oldu.

İLK GOL TRABZONSPOR'DAN

Maçın henüz başında Rus ekibinin atağında kaleci Onur Kıvrak mutlak bir golü önledi.

10. dakikada bordo-mavililer sol kanattan serbest vuruş kullandı. Rodallega’nın şutu savunmaya çarpınca, meşin yuvarlak kaleci Aleksander’ın solundan ağalarla buluştu.

SPARTAK ERKEN DÖNDÜ

Trabzonspor’un golünden sonra etkili olmaya çalışan Rus ekibi, 28. dakikada Rus Eşitliği sağladı. Sağ taraftan gelişen Spartak Moskova atağından kale sahası içinde topla buluşan Denis, durumu 1-1 getirdi.

İlk yarıda kontrolü ele alan Spartak, Mustafa Akbaş’ın Lomovitsky Aleksander’ı düşürmesi sonucu penaltı kazandı. Ouincy, 38. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.





RUS EKİBİ İKİNCİ YARIDA DA İKİ GOL BULDU

Trabzonspor ile Spartak Moskova arasında oynanan hazırlık maçında üstün olan taraf Rusya temsilcisi oldu. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Spartak, son dakikalarda farkı açtı.

88 ve 90+1'de Quincy ile Samuel’in ayağından goller bulan Spartak Moskova müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor: Onur (Uğurcan dk. 46), Pereira, Hüseyin Türkmen, Mustafa Akbaş, İbanez, Onazi (Batuhan dk. 59), Kucka (Cafer dk. 68), Yusuf Yazıcı (Sosa dk. 69), Olcay Şahan (Novak dk. 69), Abdulkadir Parmak (Alihan dk. 58), Rodallega (Sheydaev dk. 74)

Spartak Moskova: Aleksander, Andrey, Samuel, Salvatore (Georgy dk. 62), Dmitry, Denis, Fernando (Sergey dk. 49), Quincy, Lomovitsky Aleksander, Sofiane, Ze Luis