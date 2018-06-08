Trabzonspor: Da Silva ile ilgileniyoruz

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yakın zamanda 1-2 transfer olabilir veya olmaz. Bir kısım netleşmeler bekliyoruz." dedi.

Basında yer alan Fransa'nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu Damien Da Silva'nın da görüştükleri oyunculardan biri olduğunu kaydeden Sümer, "Da Silva ile ilgileniyoruz. Pazarlık aşaması var." ifadesini kullandı.

Sümer, transferleri bu dönemde geçmiş araştırmalar doğrultusunda yaptıklarını dile getirerek, "Yeni bilgiler edinerek ve çok güvenilir referanslardan hareket ederek oyuncu katmaya çabalayacağız. Yararlılık değeri iyi olabilecek, maliyeti de uygun olacak oyuncuları bünyemize katmaya çalışacağız." diye konuştu.